Description de l'outil :

Positionnement de l'animateur/trice

Ceci est un petit jeu qui permet de faire des petits groupes rapidement.Les participant.e.s sont invité.e.s à déambuler dans l'espace jusqu'à ce que l'animateur.trice frappe dans ses mains et leur demande de se regrouper le plus rapidement possible par groupes : « par couleurs des yeux » par exemple. On leur demande alors de faire des beaux paquets, et de crier d'une seule et même voix « Ici nous avons le groupe des... » « BLEUU !! », et ainsi de suite avec les autres groupes.Puis l'animateur.trice retape dans ses mains pour qu'ils reprennent leur marche rapide, avant de refrapper en donnant un nouveau thème de regroupement : « couleur des cheveux », « opinion politique », « couleur de sous-vêtement », « tranche d’âge », « saison de naissance », « métier », « région de naissance »...Enfin, l'animateur.trice termine en demandant de se regrouper le plus vite possible par X personnes, selon le nombre de groupes dont il/elle a besoin : « par groupe de 8 », « par groupe de 5 »...Il est possible de créer une fabulation en expliquant un contexte : nous avons rendez-vous avec l’amour de notre vie, mais à chaque fois nous sommes en retard, et là c’est la dernière fois. Si on est encore en retard, il/elle nous quitte ! Et nous sommes déjà presque en retard alors VIIITTTTEEE !! Il faut alors marcher le plus vite possible dans la salle, en faisant attention au mobilier et aux autres personnes présentes, nous n’avons pas le droit de les toucher.